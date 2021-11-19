Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия

Так, три вражеских обстрела были зафиксированы в направлении Марьинки. Оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Также в сторону населенного пункта Лопаскино боевики совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

У Новомихайловки российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки российские наемники вели обстрел дважды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

У Песков противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в направлении Авдеевки оккупанты вели огонь минометы калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили оккупационные войска прекратить обстрелы.