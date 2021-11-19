Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї

Так, три ворожі обстріли були зафіксовані в напрямку Мар'їнки. Окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Також у бік населеного пункту Лопаскине бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У районі Причепилівки ворожі окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки російські найманці вели обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Пісків противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили окупаційні війська припинити обстріли.