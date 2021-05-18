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Боевики обстреливали позиции ООС возле Песков и Авдеевки

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Донбасс, Вторник 18 мая 2021 17:43
Боевики обстреливали позиции ООС возле Песков и Авдеевки Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы близи Песков. Оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении Авдеевки боевики совершили обстрел из подствольных гранатометов.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.

Обстановка в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате выстрела вражеского снайпера украинский военный получил ранение.

Кроме того, 18 мая оккупанты спровоцировали аварию дрона миссии ОБСЕ, после которой принято решение приостановить полеты беспилотников дальнего радиуса. Эти действия направлены на дискредитацию украинской армии.

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