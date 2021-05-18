Боевики 9 раз обстреляли Донбасс: один украинский воин получил ранение

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 9 раз 17 мая. В результате украинский воин получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в районе н.п Пески оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Также недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Возле поселка Опытное стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А у Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, стреляли и в направлении Авдеевки. Там противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что боевики обстреливают позиции ООС из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

К примеру, вечером 17 мая, они осуществили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка.

"В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня", - говорится в сообщении.