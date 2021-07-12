UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреливали позиции ООС вблизи Золотого-4

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 12 июля, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики один раз обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован украинскими военными вблизи Золотого-4. Оккупанты вели вел огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов российских наемников ни один украинский военный не пострадал.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 11 июля, боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В частности, оккупанты запускали беспилотники.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс