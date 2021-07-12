Боевики обстреливали позиции ООС вблизи Золотого-4

В понедельник, 12 июля, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики один раз обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован украинскими военными вблизи Золотого-4. Оккупанты вели вел огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов российских наемников ни один украинский военный не пострадал.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 11 июля, боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В частности, оккупанты запускали беспилотники.