RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Золотого-4

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 12 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики один раз обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований українськими військовими поблизу Золотого-4. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів російських найманців жоден український військовий не постраждав.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 липня, бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Зокрема, окупанти запускали безпілотники.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООСДонбас