Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Золотого-4

У понеділок, 12 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики один раз обстрілювали українські позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, ворожий обстріл був зафіксований українськими військовими поблизу Золотого-4. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті обстрілів російських найманців жоден український військовий не постраждав.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 липня, бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Зокрема, окупанти запускали безпілотники.