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Бойовики у січні майже 100 разів обмежували роботу ОБСЄ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 12:08
Бойовики у січні майже 100 разів обмежували роботу ОБСЄ на Донбасі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найбільше порушень зафіксовано в районі Верхньошироківського та Заїченко

Російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, впродовж січня бойовики понад 90 разів обмежували свободу пересування патрулів спостерігачів. Найбільше затримок у доступі на окуповані території було зафіксовано поблизу Верхньошироківського (22) та Заїченко (17).

Крім того, у звіті ОБСЄ від 31 січня повідомляється про те, що окупанти відмовили спостерігачам у проїзді на окуповану територію через блокпост поблизу Заїченко, а також затримали патруль ОБСЄ на 20 хвилин під час проходження блокпосту західніше Верхньошироківського.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі заблокували в'їзд патрулю місії ОБСЄ на окуповану територію з боку Маріуполя. Окупанти відмовили патрулю в проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське.

Також РБК-Україна писало, що бойовики тиждень блокують пересування місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил.

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