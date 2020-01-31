Боевики на Донбассе заблокировали въезд миссии ОБСЕ со стороны Мариуполя

Фото: миссия ОБСЕ на Донбассе (flickr.com/osce)

Украинская сторона полагает, что боевики скрывают неотведенную технику

Боевики на Донбассе снова заблокировали въезд патрулю миссии ОБСЕ на оккупированную территорию со стороны Мариуполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что, по данным отчета миссии ОБСЕ от 30 января, представители вооруженных формирований России отказали патрулю в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области. При этом гражданские авто продолжали пересекать блокпост в обоих направлениях.

Подчеркивается, что через данный блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно минским соглашениям запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику. На данном блокпосту с начала года миссия фиксирует более трети от общего числа ограничений.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отмечает украинская сторона.

Напомним, ранее пресс-центр штаба ООС сообщил, что боевики на Донбассе продолжают размещать технику с нарушением линий отвода.

Также сообщалось, что боевики неделю блокируют передвижение миссии ОБСЕ возле участков разведения сил.