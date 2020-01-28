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Боевики неделю блокируют передвижение миссии ОБСЕ возле участков разведения сил

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 11:40
Боевики неделю блокируют передвижение миссии ОБСЕ возле участков разведения сил
Фото: наблюдатель ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

В частности, боевики блокируют работу миссии ОБСЕ в районе Петровского

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают блокировать работу мониторинговой миссии ОБСЕ возле участков разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что согласно отчету миссии, 25 и 26 января на блокпосте примерно в 3 км от участка разведения сил и средств в районе Петровского представители боевиков снова запретили патрулю миссии проезд к участку разведения. В пресс-центре подчеркнули, что ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.

"Кроме того, в эти же дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения)", - говорится в сообщении. Такие действия, по мнению представителей украинской стороны СЦКК, могут проводиться, чтобы скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушение минских договоренностей.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона неоднократно сообщала о блокировании боевиками передвижения представителей СММ ОБСЕ возле участков разведения сил на Донбассе.

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