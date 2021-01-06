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Боевики ночью стреляли из минометов возле Водяного

Среда 06 января 2021 07:40
Боевики ночью стреляли из минометов возле Водяного
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Гнутово и Водяное. Там боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного,российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также – крупнокалиберного пулемета.

РБК-Украина писало, что за сутки, 4 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения перемирия.

Напомним, 3 января боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди воинов ООС не было.

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