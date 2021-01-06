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Бойовики вночі стріляли з мінометів біля Водяного

Середа 06 січня 2021 07:40
Бойовики вночі стріляли з мінометів біля Водяного
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Зокрема, обстріли зафіксовані неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне. Там бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного,російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.

РБК-Україна писало, що за добу, 4 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення перемир'я.

Нагадаємо, 3 січня бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед воїнів ООС не було.

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