Боевики за ночь усилили обстрелы на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за ночь 18 августа усилили обстрелы позиций украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные пресс-центра ООС.

В частности, если по состоянию на 18 часов воскресенья сообщалось о шести обстрелах, то к полуночи их количество возросло до 13. Известно, что противник применял вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил близ населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели два обстрела украинских позиций. Боевики открывали огонь в районе н.п. Новолуганское и Луганское.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. От начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - отметили в ООС.

Также в пресс-центре уточнили, что огонь велся неподалеку Новотроицкого и Водяного.

Напомним, британская исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе. Исследователи собрали данные о российское вмешательство во время боев за Иловайск в августе 2014 года. Данные будут использованы при подготовке исков в Европейский суд по правам человека, ожидается, что новые факты опубликуют 19 августа.