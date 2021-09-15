Боевики нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК

Пророссийские боевики на Донбассе вчера вечером нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня). Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что вчера в 23:15 со стороны позиций формирований Российской Федерации обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК в районе Шумов. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.
"В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Украинская сторона отмечает, что в случае дальнейшего обострения обстановки Вооруженные силы Украины будут давать адекватный ответ.
Напомним, ранее в Луганской области боевики обстреляли грузовик ВСУ, в результате инцидента один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения и травмы.