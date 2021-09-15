Бойовики порушили режим тиші та обстріляли вантажівку української сторони СЦКК

Повідомляється, що вчора о 23:15 з боку позицій формувань Російської Федерації обстріляли автомобіль ЗІЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК в районі Шумів. Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.

"В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові пошкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона зазначає, що в разі подальшого загострення обстановки Збройні сили України будуть давати адекватну відповідь.