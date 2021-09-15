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Бойовики порушили режим тиші та обстріляли вантажівку української сторони СЦКК

Автор: Артем Горовенко

Проросійські бойовики на Донбасі вчора ввечері порушили режим тиші і обстріляли вантажівку української сторони СЦКК (Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню). Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що вчора о 23:15 з боку позицій формувань Російської Федерації обстріляли автомобіль ЗІЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК в районі Шумів. Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.

"В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові пошкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона зазначає, що в разі подальшого загострення обстановки Збройні сили України будуть давати адекватну відповідь.

Нагадаємо, раніше в Луганській області бойовики обстріляли вантажівку ЗСУ, в результаті інциденту один український військовий загинув, ще п'ятеро отримали поранення і травми.

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ДонбасСЦКК