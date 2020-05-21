Обнародованы фото с места обстрела грузовика ВСУ на Донбассе

Фото: сгоревший грузовик ВСУ (t.me/Tsaplienko)

В результате обстрела один украинский военный погиб, еще пятеро - ранены

В сети опубликованы фото с места обстрела грузовика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области. В результате атаки боевиков один украинский военный погиб, еще пятеро - получили ранения и травмы.

Фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

По словам журналиста, взрыв произошел в четыре утра. При этом, по одной из версий, причиной могла стать установленная боевиками противотанковая мина.

"В этой покареженной машине сегодня в Луганской области погиб наш воин. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, террористы установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1". И вчера же главарь "ЛНР" Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", - написал Цаплиенко.

Фото: сгоревший грузовик ВСУ (t.me/Tsaplienko)

Напомним, по версии пресс-центра ООС, взрыв грузовика ВСУ произошел в результате попадания мины 120 калибра.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером, 20 мая, вблизи поселка Трехизбенка Луганской области во время боевой задачи погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили ранения. О причинах официально пока не сообщается.

Автор: Игорь Литвиненко