ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обнародованы фото с места обстрела грузовика ВСУ на Донбассе

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 16:46
Обнародованы фото с места обстрела грузовика ВСУ на Донбассе
Фото: сгоревший грузовик ВСУ (t.me/Tsaplienko)

В результате обстрела один украинский военный погиб, еще пятеро - ранены

В сети опубликованы фото с места обстрела грузовика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области. В результате атаки боевиков один украинский военный погиб, еще пятеро - получили ранения и травмы.

Фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

По словам журналиста, взрыв произошел в четыре утра. При этом, по одной из версий, причиной могла стать установленная боевиками противотанковая мина.

"В этой покареженной машине сегодня в Луганской области погиб наш воин. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, террористы установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины. Может, обстрел? Однако, неподалеку от этой взорванной машины вчера погиб на мине командир батальона "Луганск-1". И вчера же главарь "ЛНР" Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", - написал Цаплиенко.

Фото: сгоревший грузовик ВСУ (t.me/Tsaplienko)

Напомним, по версии пресс-центра ООС, взрыв грузовика ВСУ произошел в результате попадания мины 120 калибра.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером, 20 мая, вблизи поселка Трехизбенка Луганской области во время боевой задачи погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили ранения. О причинах официально пока не сообщается.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассобстрелгрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь