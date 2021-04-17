Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции

В течение прошлых суток, 16 апреля, на Донбассе было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Вследствие этого ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, неподалеку от населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около поселка Невельское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Водяное, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Майорск - из стрелкового оружия.
Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Майорськ враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Сегодня с начала суток боевики стреляли неподалеку Водяного из автоматических станковых гранатометов. Пострадавших среди военных нет.
Как известно, президент Украины 16 апреля во Франции проводил переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Обсуждали обострение на Донбассе и украинских границах. Зеленский сообщил, что с начала этого года погибли уже 30 военных в результате эскалации на востоке Украины.
Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наєв заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Москвы. Пока украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению.