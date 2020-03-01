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Боевики 20 минут обстреливали позиции ООС возле Песков

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 13:59
Боевики 20 минут обстреливали позиции ООС возле Песков
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Минометный обстрел произошел после полуночи

Российские незаконные вооруженные формирования с начала 1 марта только один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, около полпервого ночи позиции украинских военных в районе населенного пункта Пески попали под минометный обстрел боевиков. Оккупанты в течение 20 минут били из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета.

"Наши защитники открыли ответный огонь из пехотных средств, что заставило противника прекратить огонь", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 боевых потерь в рядах подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими военными.

Ситуация на Донбассе 1 марта

Ситуация на Донбассе по состоянию на 1 марта 2020 года (mil.gov.ua)

Напомним, в последний день зимы, 29 февраля, на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали 3 украинских военных. Вчера оккупационные силы 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение.

Также РБК-Украина писало, что 29 февраля боевики совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских военных неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

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