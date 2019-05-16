Боевики наращивают тяжелое вооружение на Донбассе

На оккупированном Донбассе боевики наращивают тяжелое вооружение в районе линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал самоходные гаубицы "Гвоздика" в районе населенного пункта Веденское на Мариупольском направлении с нарушением договора об отводе вооружений. Кроме того, три гаубицы обнаружили в Петровском районе Донецка, а также 19 установок "Град" возле Хрустального (бывший Красный Луч) Луганской области.

Также были выявлены два буксируемые миномета в Ирмино и одну РСЗО "Град" в Брянке к юго-западу от Луганска. Помимо этого, зафиксировано присутствие боевых машин и танков в Новоласпе Донецкой области и Ленинском районе Донецка.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что эти действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации демонстрируют устойчивое игнорирование Минских договоренностей.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе усилили обстрелы, а украинские военные сбили беспилотник.