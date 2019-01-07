Бойовики навмисно уповільнюють пропуск громадян через КПВВ, - штаб

Фото: КПВВ на Донбасі

Прикордонники Об’єднаних сил організували заходи з мінімізації часу проведення контролю

Представники російських збройних формувань навмисно уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ), призводячи до скупчення людей і транспорту на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Громадяни, що слідували з тимчасово окупованої території України, розповіли прикордонникам зі складу Об’єднаних сил, що минулої доби російсько-окупаційні війська здійснювали пропуск в пріоритетному порядку лише окремої категорії осіб.

"Решта громадян, особливо люди похилого віку, жінки та діти, змушені в холодну пору тривалий час перебувати в довжелезних чергах перед блокпостами проросійських бойовиків та очікувати на виїзд з тимчасово окупованої території України", - йдеться в повідомленні.

Водночас з метою зменшення потенційної небезпеки від перебування громадян в очікувані на перетин лінії розмежування, прикордонниками зі складу Об’єднаних сил організовано заходи з мінімізації часу проведення контролю.

Також зазначається, що протягом останнього тижня, що припав на період новорічно-різдвяних свят, на КПВВ спостерігається тенденція до суттєвого зменшення кількості громадян та транспорту, що перетинають лінію розмежування.

Нагадаємо, 5 січня, на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Майорськ" в очікуванні переходу на підконтрольну Україні територію померли 2 людини - 65-річний чоловік та 79-річна жінка.