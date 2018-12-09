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Бойовики навмисно не пропускали людей на КПВВ "Майорск" 6 грудня, - Лисянський

Новини » Політика    09.12.2018 - 16:22
Бойовики навмисно не пропускали людей на КПВВ "Майорск" 6 грудня, - Лисянський
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Бойовики не пропускали близько 20 автомобілів на підконтрольну Україні територію

Бойовики навмисно не пропускали людей на КПВВ "Майорськ" 6 грудня у день Збройних сил України, щоб виставити в поганому світлі українську сторону. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Павло Лисянський.

"Люди розповідають, що тих, хто платив пропускали без проблем. Зрозуміло, що все у них дуже корумповане. А тоді (6 грудня, - ред.) на КПВВ "Майорск" була чітка провокація", - розповів він.

За його словами, українські прикордонники пішли на зустріч людям.

"Тоді всі стали на бік людей. Українські прикордонники пішли на зустріч людям. А ЗМІ сепаратистські писали відразу, що мовляв ось, українська сторона не пропускає. Тобто зрозуміло, що це було зроблено спеціально. Тоді ж якраз свято - 6 грудня. Як зараз йдуть справи я не дізнавався", - додав він.

Нагадаємо, що 6 грудня пасажири близько 20 автомобілів залишилися ночувати на КПВВ "Майорськ" через провокацію бойовиків так званої "ДНР".

Додамо, що 7 грудня 2018 року пункти пропуску на Донбасі перетнули 37,2 тис. чоловік.

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