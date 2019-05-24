Бойовики почали укріплювати вогневі позиції на Донбасі, - СЦКК

Ілюстративне фото (facebook.com.abazia)

Також окупаційні війська збільшують кількість обстрілів на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації нарощують вогневі і оборонні позиції в районі населеного пункту Петрівське на окупованій частині Донбасу. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил із посиланням на дані української сторгни Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

Зокрема, у Петрівському, що непідконтрольне українському уряду, виявлено продовження траншеї, що простягалася на 20 метрів зі сходу на захід на ділянці розведення.

"Також зафіксовано продовження двох траншей за межами ділянки розведення, де одна траншея простягалася на 45, а друга - на 75 метрів. Всі фортифікаційні укріплення, за оцінкою та даними спостереження СММ ОБСЄ, належать збройним формуванням Російської Федерації та обладнуються з метою скорочення відстані між передовими позиціями окупантів і Збройних сил України", - зазначає СЦКК.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що на окупованій території Донбасу бойовики не пропускають учнів з непідконтрольних територій для здачі іспитів до зовнішнього незалежного оцінювання.