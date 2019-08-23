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ОБСЕ зафиксировала 27 неотведенных "Градов" на оккупированном Донбассе

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 03:23
ОБСЕ зафиксировала 27 неотведенных "Градов" на оккупированном Донбассе
Иллюстративное фото (oruzhie.info)

Техника размещена с нарушением требований отвода тяжелого вооружения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что 20 августа беспилотный летательный апалат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне возле Тернового (57 км на восток от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км на юго-запад от Луганска).

На следующий день, 21 августа, СММ зафиксировала 6 РСЗО (БМ-21) на полигоне рядом с Терновым.

Кроме того, Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе "вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".

"20 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 14 танков (Т-64 - 8 ед.; неустановленного типа - 6 ед.) на полигоне возле Тернового; 12 буксируваних гаубиц (2A36 "Гиацинт–Б", 152 мм - 4 ед.; 2А65 "Мста-Б", 152 мм - 4 ед.; 2A36 или 2A65 - 4 ед.), a также 1 самоходную гаубицу (2С1) и 3 танка (Т-72) вблизи Хрустального; 12 танков (вероятно Т-64) на полигоне неподалеку от Шимшиновки", - отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.

РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области.

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