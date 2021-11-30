Боевики с начала суток стреляли только возле Нью-Йорка. Обошлось без потерь

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации один раз открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики России открыли огонь в направлении Нью-Йорка. Обстреливали военных Украины из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - добавляет пресс-служба ООС.