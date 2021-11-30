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Бойовики з початку доби стріляли лише біля Нью-Йорка. Минулося без втрат

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Вівторок 30 листопада 2021 17:28
Бойовики з початку доби стріляли лише біля Нью-Йорка. Минулося без втрат Фото: Бойовики з початку доби стріляли лише біля Нью-Йорка (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації один раз відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Росії відкрили вогонь в напрямку Нью-Йорка. Обстрілювали військових України зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - додає пресслужба ООС.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що за минулу добу, 29 листопада, бойовики Росії 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів були поранені троє людей - одна цивільна та двоє військових.

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