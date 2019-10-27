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Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Общество    27.10.2019 - 18:27
Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе применяли запрещенное оружие

На Донбассе в течение текущих суток, 27 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций вблизи Новолуганского, Луганского, Золотого-4, Травевого. Боевики применили минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, подствольные гранатометы.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Петровское под обстрел боевиков попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей из стрелкового оружия.

Боевики на Донбассе применили запрещенные гранатометы и пулеметы Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов
Темы: Новости ООС
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