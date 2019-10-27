Бойовики з початку доби сім раз обстріляли позиції українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики на Донбасі застосовували заборонену зброю

На Донбасі протягом поточної доби, 27 жовтня, збройні формування РФ і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил з СПГ і великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів наших позицій поблизу Новолуганського, Луганського, Золотого-4, Травевого. Бойовики застосували міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, підствольні гранатомети.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Петровське під обстріл бойовиків потрапив безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Окупанти обстріляли безпілотник спостерігачів зі стрілецької зброї.