ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ООС

Новости » Общество    31.05.2019 - 13:16
Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ООС
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Ни один из украинских военных в течение текущих суток не погиб и не был ранен

На Донбассе по состоянию на 12:00 сегодня российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военных семь раз. Об этом говорилось на брифинге Минобороны.

На Луганском направлении ночью противник со стороны населенного пункта Гольмовский обстрелял защитников Травневого из артиллерии 122-го калибра. По позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского вел огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении враг начал проявлять активность утром. С 5:20 в течение 20 минут оккупанты из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Красногоровки.

В период с 8:00 боевики три обстреляли позиции ООС из 82-мм минометов. Разрывы вражеских мин на своих позициях украинские военные фиксировали в районах Водяного, Красногоровки и Марьинки. У Красногоровки российско-оккупационные войска также применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Кроме того, с 10:30 противник со стороны оккупированной Яковлевки 45 минут обстреливал защитников Авдеевки из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 30 мая, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.

 

.

На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь