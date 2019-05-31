Боевики с начала суток семь раз обстреляли позиции ООС

Фото: ООС (mil.gov.ua)

Ни один из украинских военных в течение текущих суток не погиб и не был ранен

На Донбассе по состоянию на 12:00 сегодня российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военных семь раз. Об этом говорилось на брифинге Минобороны.

На Луганском направлении ночью противник со стороны населенного пункта Гольмовский обстрелял защитников Травневого из артиллерии 122-го калибра. По позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского вел огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении враг начал проявлять активность утром. С 5:20 в течение 20 минут оккупанты из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Красногоровки.

В период с 8:00 боевики три обстреляли позиции ООС из 82-мм минометов. Разрывы вражеских мин на своих позициях украинские военные фиксировали в районах Водяного, Красногоровки и Марьинки. У Красногоровки российско-оккупационные войска также применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Кроме того, с 10:30 противник со стороны оккупированной Яковлевки 45 минут обстреливал защитников Авдеевки из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 30 мая, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое украинских военных получили ранения.

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