ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики з початку доби сім раз обстріляли позиції ООС

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 13:16
Бойовики з початку доби сім раз обстріляли позиції ООС
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Ні один з українських військових протягом поточної доби не загинув і не був поранений

На Донбасі станом на 12:00 сьогодні російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових сім разів. Про це йшлося на брифінгу Міноборони.

На Луганському напрямку вночі супротивник з боку населеного пункту Гольмівський обстріляв захисників Травневого з артилерії 122-го калібру. По позиціях підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новолуганського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку ворог почав проявляти активність вранці. З 5:20 протягом 20 хвилин окупанти з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил неподалік Красногорівки.

У період з 8:00 три бойовики обстріляли позиції ООС з 82-мм мінометів. Розриви ворожих мін на своїх позиціях українські військові фіксували в районах Водяного, Красногорівки і Мар'їнки. У Красногорівки російсько-окупаційні війська також застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

Крім того, з 10:30 супротивник з боку окупованій Яковлевки 45 хвилин обстрілював захисників Авдіївки із протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 30 травня, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації двоє українських військових отримали поранення.

 

.

На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових ООС На Донбасі за добу поранили одного українського військового
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся