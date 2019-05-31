Бойовики з початку доби сім раз обстріляли позиції ООС

Фото: ООС (mil.gov.ua)

Ні один з українських військових протягом поточної доби не загинув і не був поранений

На Донбасі станом на 12:00 сьогодні російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових сім разів. Про це йшлося на брифінгу Міноборони.

На Луганському напрямку вночі супротивник з боку населеного пункту Гольмівський обстріляв захисників Травневого з артилерії 122-го калібру. По позиціях підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новолуганського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку ворог почав проявляти активність вранці. З 5:20 протягом 20 хвилин окупанти з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил неподалік Красногорівки.

У період з 8:00 три бойовики обстріляли позиції ООС з 82-мм мінометів. Розриви ворожих мін на своїх позиціях українські військові фіксували в районах Водяного, Красногорівки і Мар'їнки. У Красногорівки російсько-окупаційні війська також застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

Крім того, з 10:30 супротивник з боку окупованій Яковлевки 45 хвилин обстрілював захисників Авдіївки із протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 30 травня, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації двоє українських військових отримали поранення.

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