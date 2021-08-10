Боевики с начала суток 4 раза нарушали "тишину" на Донбассе

С начала суток пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, трое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Применяя артиллерию и гранатометы, боевики вели обстрел:
"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 146 взрывоопасных предметов", - отмечает пресс-служба ООС.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военнослужащих. Воинов сразу госпитализировали, однако состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое.