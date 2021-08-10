Бойовики з початку доби 4 рази порушували "тишу" на Донбасі

Від початку доби проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, троє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Застосовуючи артилерію та гранатомети, бойовики вели обстріл:
"Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів", - відзначає пресслужба ООС.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що внаслідок ворожих обстрілів було поранено троє українських військовослужбовців. Воїнів одразу госпіталізували, однак стан одного з поранених оцінюється, як тяжкий.