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Бойовики з початку доби 4 рази порушували "тишу" на Донбасі

Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, троє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Застосовуючи артилерію та гранатомети, бойовики вели обстріл:

  • у напрямку Невельського - відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Мар’їнкою - обстрілювали з протитанкових ракетних комплексів;
  • неподалік від Водяного - окупанти двічі обстрілювали позиції українських військовослужбовців з артилерійської системи калібру 122-мм й мінометів калібру 82-мм.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів", - відзначає пресслужба ООС.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що внаслідок ворожих обстрілів було поранено троє українських військовослужбовців. Воїнів одразу госпіталізували, однак стан одного з поранених оцінюється, як тяжкий.

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ДонбасбойовикиООС