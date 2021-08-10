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Боевики с начала суток 4 раза нарушали "тишину" на Донбассе

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Донбасс, Вторник 10 августа 2021 18:01
Боевики с начала суток 4 раза нарушали "тишину" на Донбассе Фото: боевики четыре раза нарушили режим тишины
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, трое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Применяя артиллерию и гранатометы, боевики вели обстрел:

  • в направлении Невельского - открыли огонь из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Марьинкой - обстреливали из противотанковых ракетных комплексов;
  • неподалеку от Водяного - оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих из артиллерийской системы калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 146 взрывоопасных предметов", - отмечает пресс-служба ООС.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военнослужащих. Воинов сразу госпитализировали, однако состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое.

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