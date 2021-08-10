Бойовики з початку доби 4 рази порушували "тишу" на Донбасі
Фото: бойовики чотири рази порушили режим тиші
Від початку доби проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, троє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Застосовуючи артилерію та гранатомети, бойовики вели обстріл:
- у напрямку Невельського - відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів;
- поруч з Мар’їнкою - обстрілювали з протитанкових ракетних комплексів;
- неподалік від Водяного - окупанти двічі обстрілювали позиції українських військовослужбовців з артилерійської системи калібру 122-мм й мінометів калібру 82-мм.
"Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів", - відзначає пресслужба ООС.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що внаслідок ворожих обстрілів було поранено троє українських військовослужбовців. Воїнів одразу госпіталізували, однак стан одного з поранених оцінюється, як тяжкий.