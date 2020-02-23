Боевики с начала суток 13 раз нарушили перемирие

Потерь среди украинских военных не зафиксировано
На Донбассе в течение текущих суток, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
Сообщается, что противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов по нашим позициям, а именно:
В штабе сообщили, что сегодня, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля боевики осуществили неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.