Бойовики з початку доби 13 раз порушили перемир'я

Втрат серед українських військових не зафіксовано
На Донбасі протягом поточної доби, 23 лютого, озброєні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Повідомляється, що противник обстріляв позиції ООС із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 12 обстрілів по наших позиціях, а саме:
У штабі повідомили, що сьогодні, 23 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.