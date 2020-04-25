Боевики с начала суток 10 раз открывали огонь на Донбассе

С начала текущих суток, 25 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 10 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня под обстрел российских наемников попали подразделения украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Опытное, Новоалександровка, Попасная и Орехово.

Противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что сегодня потерь среди украинских военнослужащих из состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Подразделения продолжают контролировать противника на всей линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные силы закрыли въезд и выезд в Луганск. Также планируется ввести ограничения на передвижения людей по оккупированному городу.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня.