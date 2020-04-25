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Оккупированный Луганск закрыли на въезд и ограничат передвижение по городу

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 12:07
Оккупированный Луганск закрыли на въезд и ограничат передвижение по городу
Фото: Луганск (wikiway.com)

Работники продуктовых магазинов и аптек заполняют анкеты для справок на передвижение по городу

Оккупационная администрация Луганска закрыла въезд и выезд и планирует ввести ограничения на передвижение людей по городу. Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По словам источника, в сам город уже ни въехать, ни выехать нельзя.

"Между городами ограничили передвижение. А теперь в городе прекратит работу общественный транспорт. А людям запретят выходить на улицу. Если вышел дальше 500 метров от дома, нужно будет предъявить справку или будет штраф", - сообщил источник.

Так, всех работников продуктовых магазинов и аптек сейчас обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу. "В магазинах у всех справки будут. Таксисты тоже говорят, что вчера сдавали документы и фотографии. То ли справки будут, то ли пропуска", - сообщил источник.

В справке для передвижения по городу указывается адрес проживания, место и график работы.

Оккупированный Луганск закрыли на въезд и ограничат передвижение по городу

Напомним, на оккупированном Донбассе подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом: умер 74-летний мужчина. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

Всего на 22 апреля на оккупированных территориях подтверждено 48 случаев коронавируса в отдельных районах Луганской области и еще 36 - Донецкой области.

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