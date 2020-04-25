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За сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения

Новости » Происшествия     25.04.2020 - 07:34
За сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим прекращения огня 10 раз

На Донбассе за минувшие сутки, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращение огня. В результате обстрелов двое украинских военных ранены, передает штаб Об'объединенных сил.

Отмечается, что боевики 10 раз обстреляли позиции ОС, применив против украинских бойцов запрещеннык к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Павлополя (боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 23 мины), у Лебединского, Старогнатовки, Широкиного, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный. и Новозвановки. Рядом с Ореховым противник выпустил 20 мин 120-го калибра. А возле Новоалександровки противник использовал всего 30 мин.

В ответ на агрессивные действия боевиков украинским войскам пришлось применить огневые средства.

"По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта", - сообщили в штабе.

От начала этой эпохи, 25 апреля, боевики трижды обстреляли позиции ОС в районе Авдеевки. Потерь среди украинских войск нет.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым упрощенное предоставление российского гражданства для граждан Украины.

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