Боевики могут обстрелять верующих. Украинцев предупредили о провокации в ООС на Крещение

На Крещение возможна провокация в зоне ООС. Боевики готовят обстрелы верующих на территории пруда "Цегляный" в Петровском районе Донецка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций.

"Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", - пишет пресс-служба.

Боевики могут начать обстрел с вражеского опорного пункта, который расположен на территории шахты имени Челюскинцев в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы - оккупанты готовятся включить главный вентилятор шахты, который давно не функционирует, но 15 января его включали по неизвестным причинам на несколько часов.

"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным минскими договоренностями", - добавляет пресс-служба.