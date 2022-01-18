На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
С начала 18 января на Донбассе вооруженные формирования России нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в ООС.
В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию на линии разграничения и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, с начала текущей недели боевики на Донбассе начали сборы командиров рот.
Отметим, Канада направила в Украину подразделение спецназа из-за российской эскалации на границе.