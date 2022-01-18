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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Новина українською →
Донбасс, Вторник 18 января 2022 17:15
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе с начала суток не зафиксировано обстрелов (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала 18 января на Донбассе вооруженные формирования России нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в ООС.

В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию на линии разграничения и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, с начала текущей недели боевики на Донбассе начали сборы командиров рот.

Отметим, Канада направила в Украину подразделение спецназа из-за российской эскалации на границе.

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