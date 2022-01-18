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Бойовики можуть обстріляти вірян. Українців попередили про провокацію в ООС на Водохреще

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Вівторок 18 січня 2022 20:12
Бойовики можуть обстріляти вірян. Українців попередили про провокацію в ООС на Водохреще Фото: Бойовики можуть обстріляти вірян на Донбасі на Водохреще (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Водохреща можлива провокація в зоні ООС. Бойовики готують обстріли вірян на території ставка "Цегляний" у Петровському районі Донецька.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій.

"Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації", - пише пресслужба.

Бойовики можуть розпочати обстріл з ворожого опорного пункту, який розташований на території шахти імені Челюскінців за два кілометри від ставка. Аби замаскувати постріли - окупанти готуються увімкнути головний вентилятор шахти, який давно не функціонує, однак 15 січня його вмикали через невідомі причини на декілька годин.

"Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим мінськими домовленостями", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку доби 18 січня на Донбасі зберігається "тиша".

Водночас за даними розвідки Міноборони України, з початку поточного тижня бойовики на Донбасі почали збори командирів рот.

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