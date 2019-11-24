Боевики из минометов обстреляли Водяное

На Донбассе в воскресенье, 24 ноября, российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра обстреляли позиции украинских военных вблизи Водяного. Об этом сообщает РБК-Украина с посиланнням на пресс-центр Министерства обороны.

По данным ведомства, по состоянию на 14 часов в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 2 случая нарушения режима прекращения огня. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Около 1 часа ночи российско-оккупационные войска из пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Тарамчук. Оккупанты вели обстрел с направления оккупированной Оленевки. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Уже около 12:30 наемники из минометов 82-го калибра совершили провокации в районе Водяного. Боевики выпустили по украинским позициям 7 минометных боеприпасов.

"В этот момент ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил, потерь в наших рядах с начала этих суток нет", - добавили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 24 ноября 2019 года (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября обошлось без потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения ООС на Донбассе. Боевики в течение суток 8 раз открывали огонь по украинским позициям, используя при этом запрещенные минометы калибра 82 мм