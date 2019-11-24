Сутки на Донбассе обошлись без потерь

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Три обстрела боевиками позиций ВСУ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное. Огонь вели из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов:

дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Водяного - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

неподалеку Верхнеторецком - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный, еще один военнослужащий из состава ООС погиб в результате ДТП. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров, а также гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы.

Также РБК-Украина писало, что по данным украинской разведки, в течение недели на Донбассе были ликвидированы минимум 9 участников незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. В целом потери в рядах боевиков за неделю составляют 19 человек.