Бойовики з мінометів обстріляли Водяне

На Донбасі у неділю, 24 листопада, російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними відомства, станом на 14-ту годину в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Близько 1-ї години ночі російсько-окупаційні війська з кулеметів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Тарамчук. Окупанти вели обстріл з напрямку окупованої Оленівки. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Вже близько 12:30 найманці з мінометів 82-го калібру здійснили провокації в районі Водяного. Бойовики випустили по українським позиціям 7 мінометних боєприпасів.

"На цю мить ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат у лавах наших від початку цієї доби немає", - додали в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 24 листопада 2019 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 листопада обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців в зоні проведення ООС на Донбасі. Бойовики впродовж доби 8 разів відкривали вогонь по українським позиціям, використовуючи при цьому заборонені міномети калібру 82 мм.