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Боевики из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 14:49
Боевики из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

С начала среды, 8 апреля, пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

По данным оборонного ведомства, сразу после полуночи российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра выпустили 20 мин по позициям украинских военных в районе Павлополя. Также под минометный обстрел 120-го калибра попали укрепление Объединенных сил вблизи Новоалександровки, там оккупанты выпустили 17 мин.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем были обстреляны украинских военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка.

"По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ из имеющихся огневых средств", - заявили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска 10 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. Боевики применяли минометы, гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Также был зафиксирован обстрел с помощью беспилотника. Вчера украинские военные ранили одного боевика.

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