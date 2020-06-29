Боевики из минометов обстреляли силы ООС, ранены двое военных

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Осколочные ранения получили двое военных.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Обстрелы велись по позициям ВСУ возле Крымского. Наемники использовали крупнокалиберные минометы (120 калибр), автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - сообщили в ООС.

Сейчас на месте обстрела работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Напомним, ранее боевики существенно увеличили число обстрелов на Донбассе. В результате біли ранены трое военных.

Также сообщалось, что из-за обстрелов погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".