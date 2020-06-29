Боевики из минометов обстреляли силы ООС, ранены двое военных

Бойцам оказали медицинскую помощь, их состояние здоровья удовлетворительное
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Осколочные ранения получили двое военных.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Обстрелы велись по позициям ВСУ возле Крымского. Наемники использовали крупнокалиберные минометы (120 калибр), автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - сообщили в ООС.
Сейчас на месте обстрела работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.
Напомним, ранее боевики существенно увеличили число обстрелов на Донбассе. В результате біли ранены трое военных.
Также сообщалось, что из-за обстрелов погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
Автор: Роман Калиниченко