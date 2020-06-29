Бойовики з мінометів обстріляли сили ООС, поранені двоє військових

Російські найманці на Донбасі обстріляли позиції Збройних сил України. Осколкові поранення отримали двоє військових.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Обстріли велися по позиціям ЗСУ біля Кримського. Найманці використовували великокаліберні міномети (120 калібр), автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний", - повідомили в ООС.

Наразі на місці обстрілу працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в ООС.

Нагадаємо, раніше бойовики істотно збільшили число обстрілів на Донбасі. В результаті були поранені троє військових.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".