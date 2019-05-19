Боевики из минометов обстреляли позиции ООС возле Золотого-4

От начала суток, 19 мая 2019, российские оккупационные войска 2 раза обстреляли украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Так, боевики из гранатометов и стрелкового оружия около 02:40 обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного.

Позже, около 10:40 противник осуществил минометный обстрел украинских позиций в районе Золотого-4. В сторону подразделений ООС были выпущены 14 мин калибра 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди наших защитников от начала текущих суток нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 мая 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 18 мая 2019, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Боевики применяли артиллерийские системы калибров 122 и 152 мм

Добавим, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе. Обстрел произошел в пятницу, 17 мая, около 7 часов утра из артиллерийских систем калибра 120 мм.