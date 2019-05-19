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На Донбассе ранены четверо украинских военных

Новости » Общество    19.05.2019 - 07:37
На Донбассе ранены четверо украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики 18 раз обстреляли бойцов ООС, применив БМП

На Донбассе прошедшие сутки, 18 мая в результате обстрелов со стороны боевиков четерых бойцов операции Объединенных сил получили ранения. Применялись боевые машины пехоты (БМП), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Марьинка, Пищевик, Новотошковское, Крымское, Пивденне, Станица Луганская.

"В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 мая двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены", - отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток, 19 мая, противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняются", - резюмировали в ООС.

 

Напомним, украинская сторона Общего центра по контролю и координации сообщила об обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе. Обстрел произошел 17 мая около 7:00 из артиллерийских систем калибра 120 мм.

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Темы: Новости ООС
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