Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС біля Золотого-4

Від початку доби, 19 травня 2019, російські окупаційні війська 2 рази обстріляли українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Так, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї близько 02:40 обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного.

Пізніше, близько 10:40 противник здійснив мінометний обстріл українських позицій в районі Золотого-4. В бік підрозділів ООС було випущено 14 мін калібру 82 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших оборонців від початку поточної доби немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 19 травня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 18 травня 2019, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо українських військових отримали поранення. Бойовики застосовували артилерійські системи калібрів 122 та 152 мм.

Додамо, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків в населеному пункті Золоте на Донбасі. Обстріл відбувся у п'ятницю, 17 травня, близько 7 години ранку з артилерійських систем калібру 120 мм.