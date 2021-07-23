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Бойовики з мінометів обстріляли Опитне. Пошкоджено будівлі

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Опитне, П'ятниця 23 липня 2021 15:22
Бойовики з мінометів обстріляли Опитне. Пошкоджено будівлі Фото: окупанти обстріляли Опитне на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі вранці 23 липня обстріляли з мінометів околиці населеного пункту Опитне. Вогонь бойовики вели з території окупованого населеного пункту Веселе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.

Обстріл населеного пункту відбувся у період з 4:42 по 5:35 ранку. Окупанти застосували міномети 120-го калібру, випустивши 20 снарядів. Ці міномети заборонені мінськими домовленостями.

"Спостережною групою української сторони СЦКК проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі", - повідомили у штабі.

Українська сторона вже направила ноти на адресу голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в яких повідомила про дані порушення з боку окупантів.

Фото: окупанти обстріляли Опитне на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

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